Прямое авиасообщение открылось между Курском и Казанью

ТАСС, 2 января. Регулярные прямые авиарейсы связали Курск и Казань в рамках новой маршрутной сети на 2022 год. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба администрации Курской области.

"Сегодня стартовало регулярное авиасообщение по маршруту Казань - Курск - Казань. Первые пассажиры из Казани уже прибыли в наш регион рейсом 7R - 697 авиакомпании "РусЛайн" в 12:15. Вечером 2 января в 18:10 запланирован вылет из Курска в Казань", - говорится в сообщении.

Регулярные рейсы между Курском и Казанью запланированы дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на 50-местных самолетах Bombardier CRJ 100/200. Рейсы в Казань - первое из предусмотренных направлений в рамках новой маршрутной сети на 2022 год. 4 января будет открыто направление Курск - Краснодар.

Международный аэропорт Курска - авиатранспортный узел совместного базирования средств гражданской и военной авиации. Пропускная способность аэровокзального комплекса составляет 120 человек в час.