Инвестиции в ключевые экономические проекты Хайнаня в 2021 году превысили $12,5 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 2 января. /ТАСС/. Объем инвестиций в ключевые экономические проекты южнокитайской провинции Хайнань в прошлом году составил более 80 млрд юаней ($12,5 млрд по текущему курсу), превысив плановый показатель примерно на 3%. Об этом сообщил комитет по делам развития и реформ региона.

По его данным, на острове реализуются 128 важных стратегических программ, в которые планируется вложить 378,1 млрд юаней (около $59,3 млрд). Речь идет о капиталовложениях в туристическую отрасль, сферу современных услуг, высокотехнологичные предприятия и инфраструктурные объекты.

Как информировал комитет, на предстоящем этапе власти намерены активно содействовать повышению эффективности инвестиционных проектов. Среди наиболее важных объектов 2021 года, упомянутых ведомством, - скоростная автотрасса, финансовый центр и база по ремонту самолетов в инновационной зоне "Новый район Цзяндун" в городе Хайкоу, а также гидротехнические проекты.

Власти провинции ожидают, что в первом квартале текущего года инвесторы проявят повышенную активность. Правительство собирается усилить контроль над финансированием, которое, как подчеркивается, "должно способствовать сбалансированному устойчивому развитию".

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь Хайнань в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов и формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер передовой экономики с кампусами ведущих университетов, лабораториями и штаб-квартирами ведущих транснациональных корпораций.