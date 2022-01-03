Продажи магазинов duty free на Хайнане в 2021 году выросли на 84%, до $9,4 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 3 января. /ТАСС/. Объем продаж магазинов беспошлинной торговли в южнокитайской провинции Хайнань за минувший год превысил 60 млрд юаней (порядка $9,4 млрд), увеличившись на 84%. Об этом сообщил департамент коммерции региона.

По его данным, за 12 месяцев duty free на острове посетили 9,6 млн человек - на 73% больше, чем годом ранее. Они приобрели 53,4 млн товаров (увеличение на 71%).

Как уточняется в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat, столь динамичный рост объясняется рядом стимулирующих мер правительства. В частности, у посещающих Хайнань туристов в 2021 году появилась возможность после совершения покупки в магазине беспошлинной торговли отослать вещи курьерской почтой домой или по указанному адресу, не обременяя себя лишним грузом при посадке в самолет. Кроме того, жители острова, приобретя товар в воздушных гаванях, теперь могут оставить его на хранение и забрать по возвращении.

Одновременно, как отмечается, власти провинции усилили меры по борьбе с контрабандой. На фоне этих преобразований на Хайнане появился широкий перечень престижной продукции китайских и зарубежных брендов, доступных покупателю по гораздо более низким ценам, нежели в других регионах КНР.

В 2011 году власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free. На острове насчитывается уже 10 беспошлинных магазинов. Благодаря развитию этого сектора розничной торговли администрация провинции рассчитывает ускорить формирование международной потребительской зоны в регионе.