Эксперты: дополнительное регулирование по возврату подаренных товаров не требуется

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Дополнительное регулирование для возврата товаров, которые были получены в подарок, в России не требуется, считают опрошенные ТАСС эксперты.

На Новый год получают и дарят подарки, и не всегда выбор бывает удачным или подходящим. У потребителей может возникнуть желание вернуть не подошедший по каким-либо причинам товар.

"Дополнительное регулирование возврата именно подарков в России не требуется, поскольку представляется весьма затруднительным закрепление в законодательстве понятия "подарок", под который фактически может подпадать любой товар. В настоящее время права и обязанности потребителей и продавцов, закрепленные в законе РФ "О защите прав потребителей", в этой части сбалансированы", - отметили в Роскачестве.

С позицией Роскачества согласен председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

"В введении какого-либо дополнительного регламента по возврату товаров как подарков нет необходимости. Это усложнит процессы ретейлеров, а у потребителя на сегодняшний день достаточно механизмов для возврата товаров", - отмечает он.

По закону "О защите прав потребителей" товар можно вернуть в магазин в течение 14 дней. Однако существуют определенные нюансы и ограничения, о которых нужно знать, напоминают в Роскачестве.

Что нужно для возврата товара в магазин

Желательно иметь при себе чек, однако его отсутствие само по себе не может считаться основанием для отказа в возврате. Чек можно восстановить, но необходимо знать дату и примерное время покупки. Следует иметь в виду, что изначально у потребителя возникает право обмена товара на подходящий. В случае отсутствия в продаже нужного товара можно требовать вернуть деньги. В качестве причины возврата можно указать не подошедшие покупателю размер, фасон, цвет, комплектацию и так далее, отмечают в пресс-службе Роскачества.

Также нужно учитывать, что обменять или вернуть качественный товар получится лишь в том случае, если он не был в использовании, сохранен его товарный вид и потребительские свойства. Более того, закон о защите прав потребителей требует, чтобы были сохранены все пломбы и фабричные ярлыки. Эти условия в законе прописаны для того, чтобы у продавца была возможность продать товар.

При этом есть ряд товаров, которые относятся к категории невозвратных. Магазин их примет обратно только в том случае, если обнаружится производственный недостаток (брак). В некоторых случаях - только после экспертизы, которая подтвердит, что обнаруженный дефект возник не по причине действий покупателя (неправильная эксплуатация, физическое воздействие и так далее), отмечают в Роскачестве.

Группы невозвратных товаров

В Роскачестве напоминают, что к невозвратным товарам относятся продукты питания. Их примут назад только в том случае, если товар просрочен или продукты испортились до истечения срока годности (например, вследствие неправильного хранения в магазине). Вернуть подаренные сладкие наборы или конфеты (например, если у вас аллергическая реакция на некоторые компоненты состава) в магазин не получится.

Бытовая техника и электроника тоже являются невозвратными товарами. Данная категория товаров относится к технически сложным, вернуть которые по закону можно только в том случае, если обнаружился заводской брак. Более того, перед приемом техники продавец вправе потребовать проведения экспертизы (покупатель также может провести ее за свой счет), если возникает спорная ситуация. Сдать обратно технику (а ее гарантийный срок не менее 1 года), которая не подошла, нельзя.

Парфюмерия и косметика - это товары личного использования, вернуть их можно только в том случае, если истек срок годности. Либо предъявить доказательство, что данный товар является фальсификатом.

К невозвратным относятся бельевые и чулочно-носочные изделия, в том числе купальники, боди. Вернуть такие товары обратно нельзя, так как эти предметы одежды контактируют непосредственно с телом. Магазин примет их обратно только при обнаруженном дефекте. Неподходящий размер - не повод для возврата.

Также к невозвратным, но часто встречающимся в числе подарков товарам можно отнести предметы личной гигиены (гели для душа или шампуни), ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, текстильные товары, такие как ткани, ленты, кружева (цена которых определяется за единицу длины) и т. п. Подробный перечень товаров содержится в постановлении правительства РФ №2463.

Регулирование интернет-продаж

Покупатель может отказаться от товара в любой момент до того, как принял заказ у курьера или забрал его в пункте выдачи. Покупатель имеет на это право по закону и должен получить свои деньги обратно. Если возврат товара осуществляется с помощью курьера или почтовой компании, то за доставку в этом случае платит покупатель, деньги вернут только за товар. Если продавец заранее объявляет, что за возврат удержит определенную часть полученной им суммы, то это незаконно, отмечают в Роскачестве.

Вернуть товар в интернет-магазин можно в течение семи дней. В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки, вернуть товар можно в течение трех месяцев. Это относится даже к невозвратным товарам (без дефектов). При этом покупателю важно не пропустить установленное для возврата время, потому что по истечении этого периода покупку обратно уже не примут.

Самые популярные подарки на Новый год

Опрос, проведенный "AliExpress Россия" и ResearchMe, который имеется в распоряжении ТАСС, показал, что сладости, сувениры, а также товары для дома и кухни являются самыми популярными подарками на Новый год. Так, сладости выбирают 39% опрошенных, сувениры - 25%, а 23% - товары для дома и кухни. Подарки своими руками делают только 5% опрошенных.

Согласно данным опроса, больше трети (35%) россиян заявили, что их бюджет на все подарки на Новый год не превысит 3 тысячи рублей. Почти столько же респондентов (34%) решили потратить чуть больше - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Больше 10 тысяч рублей на подарки готовы потратить более 10% россиян.

Динамика возвратов после Нового года

В пресс-службе маркетплейса Wildberries ТАСС подтвердили данные исследования "AliExpress Россия" и ResearchMe и сообщили, что поскольку в качестве подарков покупают продукты, косметику и чулочно-носочные изделия, то и возврат для этих групп товаров не актуален.

"Мы не отмечаем роста объемов возвратов сразу после Нового года, все в рамках стандартных показателей. Потребители целенаправленно в качестве подарков покупают, например, наборы сладостей, чай, кофе, носки, косметику. Таким образом, доля возврата в общем объеме покупок минимальна", - отметили в пресс-службе ретейлера.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо", уровень возвратов после Нового года не отличается от других периодов.

"Как доля от покупок возвраты в декабре - январе соответствуют среднегодовому уровню возвратов. Если есть сомнения в ассортименте, люди отдают предпочтение подарочной карте", - отметил представитель пресс-службы "М.Видео-Эльдорадо".