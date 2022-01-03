Глава Минприроды заявил, что запасы полезных ископаемых России не закончатся никогда

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что Россия является одним из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых. Эти запасы не закончатся никогда, отметил он в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов. У нас есть геологические запасы, есть извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Это та категория запасов, которые сейчас экономически выгодно добывать", - сообщил он изданию.

Также глава Минприроды добавил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых.