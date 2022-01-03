Посол РФ заявил, что Россия инвестирует в Черногорию больше, чем обещает ЕС

БЕЛГРАД, 3 января. /ТАСС/. Реальные российские инвестиции в экономику Черногории превышают потенциальные вложения Евросоюза. Об этом в интервью черногорской газете Dan, опубликованном в понедельник, заявил посол России в Черногории Владислав Масленников.

"Несправедливо и контрпродуктивно ставить балканские страны перед искусственным выбором "или ЕС, или Россия" и требовать от стран региона отмежеваться от российского влияния. От какого влияния они хотят вас спасти, от российских туристов, от российских инвестиций? Только на основании приблизительных оценок за 15 лет независимости [Черногории] вложения наших инвесторов в экономику Черногории составили не менее €1,5 млрд. Для сравнения: "Европейский инвестиционный план для Западных Балкан" предусматривает €9 млрд с 2021 по 2027 год, из которых на Черногорию приходится не больше €600 млн, таким образом, в среднем ежегодно ЕС обещает Черногории меньше, чем ежегодно дают российские инвестиции", - заявил российский дипломат, добавив, что РФ никогда не выступала против вступления Черногории в ЕС.

Российский посол напомнил, что Россия лидирует по прямым инвестициям в Черногорию, которые в 2021 году составили €95,6 млн. Масленников напомнил, что дружеские отношения между Россией и Черногорией продолжаются 310 лет. "Многовековая дружба глубоко укоренилась в наших народах", - подчеркнул дипломат. "С осторожным оптимизмом я сказал бы, что за минувший год мы с новым правительством Черногории достигли некоторых успехов и позитивной динамики, чтобы регулировать практический диалог прежде всего в гуманитарного и культурного характера. Как вы знаете, первая вакцина от коронавируса, которая стала доступной в Черногории, была российская вакцина "Спутник V", - добавил он.

Посол напомнил, что в 2020 году в черногорском городе Беране по инициативе местных жителей были установлены памятники советскому маршалу Георгию Жукову и народному герою Черногории Алексе Саичичу, отличившемуся в Русско-японской войне. Обновляются контакты на уровне министерств, Россию за год посетили четыре черногорских министра, принявших участие в международных форумах.

В то же время Масленников напомнил, что из пяти стран региона, являющихся претендентами на вступление в ЕС, к антироссийским санкциям Брюсселя в полной мере присоединились только Черногория и Албания.

Ранее Черногория под руководством Мило Джукановича присоединилась к антироссийским санкциям, вступила в НАТО, обвинила Россию в организации попытки переворота в стране во время парламентских выборов 2016 года. Серьезному давлению подвергался российский бизнес, ухудшилось отношение власти к российским туристам.