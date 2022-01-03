Посол РФ не прогнозирует скорое восстановление авиасообщения между Россией и Черногорией

БЕЛГРАД, 3 января. /ТАСС/. Авиасообщение между Россией и Черногорией в настоящий момент не может быть восстановлено из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил посол РФ в Черногории Владислав Масленников в интервью местной газете Dan, опубликованном в понедельник.

"К сожалению, сегодняшняя ситуация с COVID-19 в Черногории не позволяет нам восстановить прямое авиасообщение. Надеемся, что с ускорением темпов вакцинации и в Черногории, и в России постепенно улучшится эпидемиологическая ситуация, что создаст условия для обновления авиасообщения", - сказал посол.

Масленников также отметил, что, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, количество российских туристов значительно возросло в 2021 году. "С июля по сентябрь 2021 года здесь (в Черногории - прим. ТАСС) отдыхало более 75 тыс. россиян. Да, это намного меньше рекордных 350 тыс. наших туристов в 2019 году, но это, если не ошибаюсь, в 10 раз больше, чем в туристическом сезоне 2020 года", - уточнил посол.

Прямое авиасообщение между Черногорией и Россией было прекращено в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса и сопровождалось скандалом. Как сообщала в 2020 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, черногорская сторона не выпускала россиян из страны, увязывая их возвращение на родину с бесплатной доставкой черногорцев из Москвы в Подгорицу российскими самолетами.

Позже российские дипломаты добились от Черногории принципиального согласия на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний.