Доходы бюджета провинции Хайнань в 2021 году выросли на 12,9%

ПЕКИН, 3 января. /ТАСС/. Доходы бюджета южнокитайской провинции Хайнань в минувшем году увеличились на 12,9%, составив 92,12 млрд юаней (свыше $14,4 млрд). Об этом сообщил департамент финансов региона.

По его данным, Хайнань на 9,6% перевыполнил целевой показатель, даже несмотря на введение целого ряда налоговых послаблений и льгот для ключевых предприятий, малого бизнеса и высококвалифицированных специалистов. Одновременно власти повысили эффективность фискального контроля.

Подобная стратегия, как отмечается, позволила снизить давление на компании, которые благодаря высвобожденным средствам смогли увеличить финансирование, повысить экономическую активность и собственные доходы. Таким образом, на фоне снижения налогового бремени бюджетные отчисления предприятий, увеличивших масштаб коммерческой деятельности, продолжили расти.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь Хайнань в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций.