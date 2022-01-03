ЕК не обнаружила никаких признаков нерыночных манипуляций на рынке углеродных квот в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) не нашла каких-либо признаков нерыночных манипуляций на европейском рынке квот на углеродные выбросы (ETS), рост цен на которые оказал значительное влияние на рост цен на газ и общее развитие энергетического кризиса в Евросоюзе. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия не обнаружила признаков нерыночных манипуляций на рынке углеродных квот в ЕС", - заявил он. Представитель ЕК также отметил, что простое участие в рынке ETS "банков, инвестиционных фондов и других структур, деятельность которых обычно связана с финансовыми спекуляциями, еще не является свидетельством или доказательством наличия спекуляций на рынке".

"Банки и инвестиционные фонды обеспечивают рынок ликвидностью. Европейский рынок квот на углеродные выбросы - это рынок ценных бумаг, и он подпадает под нормы регулирования финансовых рынков. Мы искали примеры создания искусственных случаев волатильности цен и не обнаружили таковых", - подчеркнул он.

Макфи подчеркнул, что ЕС не видит смысла в пересмотре системы торговли углеродными квотами, "которая стимулирует переход к чистым источникам энергии и способствует наполнению бюджетов" Евросоюза и его стран-членов.

Ранее замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявлял, что рост цен на ETS обеспечил до 20% роста цен на газ в Европе с начала осени 2021 года.

Премьер Польши призвал пересмотреть систему

В понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал статью на брюссельском интернет-портале Euractiv, в которой призвал полностью пересмотреть систему торговли углеродными квотами.

По его мнению, рост цен на ETS выходит из-под контроля и бьет по бюджету простых граждан, что грозит подорвать финансовую стабильность людей и доверие граждан ко всей климатической политике Евросоюза в целом. Моравецкий раскритиковал подход главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая считает, что рост цен на энергию способствует переходу ЕС на "зеленые источники энергии".

Как считает польский премьер, рост цен на углеродные квоты, который трансформируется в рост цен на энергию, который, в свою очередь, перекладывается на плечи потребителей, разрушает принцип справедливого перехода к зеленой экономике и лишь способствует расширению спекулятивной игры на рынке ETS.

Моравецкий подчеркнул, что на рынке углеродных квот уже сформировался спекулятивный пузырь, ликвидировать который, уверен премьер, возможно лишь путем срочного реформирования всей системы и принятия новых регуляторных мер.