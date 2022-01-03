Объемы рыбной продукции высокого передела выросли в РФ на 25% за 2021 год

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские рыбопромышленники увеличили объемы продукции высокого передела, полученной после нескольких стадий переработки, за 2021 год на 25%. Об этом в понедельник сообщается на сайте Росрыболовства со ссылкой на данные Росстата.

"Объемы продукции высокого передела выросли за год на 25%. В первую очередь минтая", - отмечается в сообщении.

По данным сайта, производство рыбного мороженого филе в стране за январь-ноябрь 2021 года увеличилось на 38,5 тыс. тонн и достигло 204 тыс. тонн, что на 23,3% больше аналогичного периода предыдущего года. Производство мяса рыб (включая фарш) мороженого за 2021 год составило 40,7 тыс. тонн, что на 15,5 тыс. тонн или на 61,4% больше, чем за прошлый год.

Успешная лососевая путина 2021 с выловом тихоокеанских лососей в 540 тыс. тонн обеспечила увеличение производства икры лососевых в 2 раза, до 22,6 тыс. тонн. Это на 11,2 тыс. тонн больше, чем в 2020 году. Производство копченой рыбы, включая филе, увеличилось на 1,7 тыс. тонн, до 59,1 тыс. тонн, или почти на 3%.

Отмечается, что наращивание производства филе обусловлено в том числе запуском 21 из 24 рыбоперерабатывающих предприятий по программе инвестиционных квот. Сегодня новые заводы совокупно могут переработать порядка 3,3 млн тонн водных биоресурсов из добытых в 2021 году 5 млн тонн. В рамках инвестквот планируется построить еще 8-10 крупных рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке. Кроме этого, наращивание переработанной продукции обусловило и увеличение экспорта. Так, поставки рыбного филе за рубеж увеличились в 2021 году на 36,6%.