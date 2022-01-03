Tesla открыла шоурум в столице Синьцзяна

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Созданная Илоном Маском компания по производству электромобилей Tesla открыла шоурум в Урумчи - административном центре Синьцзяна, где проживают уйгуры. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

Как указывает издание, соответствующее объявление появилось на аккаунте Tesla в китайской социальной сети Weibo. "Встречаемся в Синьцзяне! Отправим Синьцзян в 2022 году в электрическое путешествие!" - цитирует сообщение газета. На англоязычных ресурсах Tesla соответствующее объявление не появлялось.

Западные страны обвиняют Китай в нарушении прав проживающих в Синьцзяне уйгуров. Китай эти обвинения категорически отвергает. Ряд западных компаний рассматривали в связи с этим сокращение своей работы в Синьцзяне, а США и некоторые другие страны заявили, что не будут отправлять на Олимпийские игры в Пекине своих официальных представителей.

Ранее китайские власти выступили с критикой в адрес Илона Маска, заявив о том, что создаваемая им сеть спутников Starlink создает угрозы другим космическим объектам, в том числе принадлежащим КНР.