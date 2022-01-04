Министры стран ОПЕК+ обсудят уровни добычи нефти на февраль

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министры стран соглашения ОПЕК + проведут во вторник очередную встречу в формате видеоконференции, чтобы определить уровни добычи нефти на февраль. Союзники будут исходить из действующего плана, согласно которому они с августа 2021 года восстанавливают добычу на 400 тыс. б/с каждый месяц.

Обсуждение параметров добычи на ближайший месяц будет традиционно происходить в два этапа. Сначала, в 15 часов по московскому времени, ОПЕК+ соберется в составе восьми стран, которые являются членами мониторингового комитета. Его работу администрируют Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие по объемам добычи участники соглашения. Члены мониторингового комитета рассмотрят сценарии развития рынка нефти в 2022 году, которые представлены в докладе технического комитета ОПЕК+, заседавшего накануне.

Согласно этому докладу, с содержанием которого ознакомился ТАСС, рынок нефти на протяжении всего 2022 года будет пребывать в состоянии профицита предложения. Профицит оценивается в среднем в 1,4 млн б/с. Для сравнения: в 2021 году ситуация на рынке нефти складывалась в сторону дефицита предложения, его объем составлял 1,5 млн б/с в среднем по году.

Мониторинговый комитет на основе этого анализа может вынести рекомендацию странам ОПЕК+ по уровням добычи нефти. После совещания мониторингового комитета встреча перейдет в формат министерской конференции ОПЕК+, которая назначена на 16:00 мск. В ней уже примут участие представители всех 23 стран-участниц.

Если страны альянса сохранят на следующий месяц действующий с августа 2021 года план по восстановлению добычи нефти на 400 тыс. б/с, то в феврале они будут сокращать добычу уже только на 2,959 млн б/с, а не 9,5 млн б/с, как в мае 2020 года.