Австралийский регулятор проверит данные о завышенных ценах экспресс-тестов на COVID-19

СИДНЕЙ, 4 января. /ТАСС/. Антимонопольный регулятор Австралии проверит данные о том, что аптеки страны завышают цены на экспресс-тесты на антиген, пользуясь резко возросшим спросом на эту группу товаров. Об этом сообщается в заявлении Государственной комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC), обнародованном во вторник.

"Мы запрашиваем информацию о стоимости [экспресс-тестов на COVID-19] у поставщиков, а также о текущем уровне цен на такие товары. Кроме того, мы запросили у крупных розничных сетей и аптек данные, обосновывающие повышение цен", - указал в заявлении глава комиссии Род Симс, отметив, что регулятор "не постесняется назвать и пристыдить торговые предприятия", необоснованно повысившие цены на экспресс-тесты.

Симс также отметил, что в определенных обстоятельствах "завышение цен на товары или услуги первой необходимости может быть признано недобросовестным поведением". "ACCC следит за ситуацией и предпримет соответствующие меры в рамках своих полномочий", - пообещал он.

В комиссии сообщили, что за последние дни получили более 100 сообщений о существенно завышенных ценах на экспресс-тесты от потребителей.

Ранее австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что экспресс-тесты на COVID-19, которые необходимы в числе прочего и для поездок между некоторыми штатами страны, не будут бесплатными для ее жителей. Глава правительства отметил, что власти "не могут сделать все бесплатным". "Это не лекарства, и они (экспресс-тесты на антиген - прим. ТАСС) доступны по цене 15 австралийских долларов ($10)", - сказал он. Фактическая же цена экспресс-тестов, оказавшихся в дефиците из-за резко возросшего спроса, часто оказывается вдвое выше той, о которой говорил премьер-министр.

Кроме того, на фоне вспышки коронавируса, фиксируемой в стране с конца декабря прошлого года, резко возросла нагрузка на клинические лаборатории, выполняющие ПЦР-тесты на COVID-19. По данным телеканала 9-News, желающие пройти тестирование в крупных городах вынуждены занимать очередь ночью, за несколько часов до открытия пунктов приема анализов. Однако владельцы и операторы лабораторий существенно сократили число таких пунктов в Сиднее и Мельбурне, поскольку лаборатории просто не успевают обработать все поступившие материалы даже после перехода на круглосуточный режим работы. Гражданам рекомендуют проходить ПЦР-тестирование лишь в случае настоятельной необходимости, а для проверки симптомов использовать экспресс-тесты, применение которых было разрешено национальным фармрегулятором 1 ноября 2021 года.