С января из Читы в Якутск будет летать прямой рейс

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Единая Дальневосточная компания "Аврора" в январе начнет выполнять регулярный субсидируемый авиарейс по маршруту Чита - Якутск - Чита, сообщила во вторник пресс-служба Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

"Прямой авиарейс Чита - Якутск запустят в январе 2022 года. Рейс на Якутск - это уже третий новый межрегиональный маршрут в Забайкалье, который субсидируется из федерального бюджета. Цены на билеты в одну сторону по всем направлениям не превышают 10 тыс. рублей, благодаря этому путешествия по Дальнему Востоку становятся доступнее", - цитирует пресс-служба министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Дмитрия Ватагина.

Летать в Якутию забайкальцы смогут напрямую один раз в неделю. Точная дата вылета первого рейса не пока сообщается.

Единая Дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году на базе АО "Авиакомпания "Аврора" для расширения маршрутной сети авиаперелетов и повышения качества жизни дальневосточников.