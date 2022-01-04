Профсоюзы шахтеров в Польше блокируют поставки угля на электростанции

ВАРШАВА, 4 января. /ТАСС/. Польские профсоюзы шахтеров, работающие в крупнейшей в стране Польской горнодобывающей группе, начали в республике акцию протеста, блокируя поставки угля на электростанции. Об этом сообщило во вторник Польское агентство печати.

Согласно планам протестующих, акция продлится двое суток. В конце минувшего года аналогичная забастовка уже проводилась шахтерами и продолжалась 24 часа. Переговоры с руководством группы и представителями правительства пока ни к чему не привели.

Шахтеры добиваются выплаты им компенсаций за переработки с начала августа прошлого года, повышения зарплат. Общая сумма, которая необходима на реализацию требований протестующих, составляет около 130-140 млн злотых ($32-35 млн). Как ожидается, следующий раунд переговоров пройдет 10 января.

"Мы ничего не требуем. Мы хотим только, чтобы кто-то оценил по достоинству наш тяжелый труд", - сказал глава профсоюза горняков "Солидарность" Богуслав Хутек. "Сегодня за малую толику уважения нам приходится сражаться на путях", - добавил лидер другого профсоюза Ежи Дембский.

Протест проводится на разных шахтах Польской горнодобывающей группы. Шахтеры либо блокируют погрузку угля в вагоны, либо выезд составов за территорию предприятий. Проблем с продажей угля индивидуальным потребителям или его погрузкой в грузовики нет. Протест не отражается на движении пассажирских поездов.

Представители добывающей группы подтвердили начало протеста на некоторых шахтах и заверили о готовности продолжать диалог. В осенне-зимнем сезоне из шахт группы в месяц выезжают в среднем около 1 тысячи поездов с углем. В ноябре за рабочий день отправлялось в среднем 49 поездов в сутки.