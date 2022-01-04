Зона медтуризма Хайнаня на три года раньше выполнила план регистрации импортных препаратов

ХАЙКОУ /Китай/, 4 января. /ТАСС/. Международная зона медицинского туризма "Лэчэн" на востоке острова Хайнань на три года раньше выполнила план по регистрации иностранных лекарств, оформив для применения более 200 технологий и препаратов, которые требуют наличия специальной лицензии. Об этом сообщила во вторник администрация региона.

"К концу 2021 года мы зарегистрировали более 200 импортных медицинских приборов и фармацевтических препаратов. Количество пациентов, которые их применяют, [на Хайнане] увеличилось на 454%, - рассказала на пресс-конференции первый заместитель главы управления зоны "Лэчэн" Люй Сяолэй. - Таким образом, мы выполнили поставленную задачу не в 2025 году, а на три года раньше".

Чиновник отметила, что благодаря внедрению передовых зарубежных медицинских технологий у китайских граждан и иностранцев появилась возможность проходить курс лечения на острове и не посещать другие страны, где производятся указанные лекарства и оборудование. По ее словам, 39 из указанных приборов и препаратов предназначены для лечения онкологических заболеваний, 38 - для восстановления организма после травм и болезней, 31 - в области офтальмологии, 28 - для тех, кто нуждается в помощи кардиолога.

Как уточнили местные власти, одновременно снизились и издержки на лечение. Например, операция по пересадке роговицы на Хайнане теперь обойдется в семь раз дешевле, чем в США.

В феврале 2013 года Госсовет КНР одобрил инициативу по созданию на острове передового кластера в области здравоохранения. "Лэчэн" находится в нескольких минутах езды на автомобиле от места, где ежегодно проводится Боаоский азиатский форум, и считается "медицинской визитной карточкой" Хайнаня.