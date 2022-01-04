Глава Литвы: МИД и Минтранс ответственны за транзит белорусских грузов вопреки санкциям

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. МИД и Министерство коммуникаций и транспорта Литвы несут ответственность за транзит через балтийскую республику белорусских калийных удобрений вопреки санкциям США. Об этом во вторник в эфире радиостанции Ziniu Radijas заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Вопрос [транзита белорусских удобрений] относится к компетенции министерств иностранных дел и транспорта, является их ответственностью, - сказал он. - Вместо этого избран вариант объявить единственным во всем виновным главу железнодорожной компании".

По словам президента, у МИД и Минтранса было достаточно времени для подготовки решений по транзиту. "Четыре месяца было на то, чтобы подготовиться, подключить союзников, минимализировать возможные убытки из-за пересмотра соглашений о транзите, но этого сделано не было", - подчеркнул Науседа.

Несмотря на введенные 8 декабря Вашингтоном санкции против производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" (известно о них стало еще в августе 2021 года), его продукция по-прежнему шла транзитом через Литву. Как пояснили в госкомпании Lietuvos gelezinkeliai, предприятие получило от белорусских заказчиков аванс в виде предоплаты за транзит, поэтому в одностороннем порядке прекратить перевозку удобрений в Клайпедский морской порт не может.

Из-за того что Вильнюс не поддержал санкции США, разразился скандал. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и глава Минтранса Марюс Скуодис объявили о готовности уйти в отставку, однако премьер-министр Ингрида Шимоните поддержала членов кабинета. Они остались на своих постах. При этом в понедельник со своего поста в связи со скандалом ушел генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

Договор с ОАО "Беларуськалий" подписан в 2018 году и действителен до 2023 года. Он предусматривает железнодорожный транзит и погрузку в порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.