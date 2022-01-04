Токаев проведет совещание по социально-экономической ситуации в стране на фоне протестов

НУР-СУЛТАН, 4 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января проведет совещание с правительством, посвященное социально-экономической ситуации в республике. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране", - написал Уали на своей странице в Facebook.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 60 тенге ($0,13). Президент поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Правительственная комиссия прибыла в Актау и приступила к работе. Члены правительственной комиссии 4 января провели переговоры с инициативной группой активистов в Мангистауской области, обсудили вопросы цены на сжиженный газ и возможность урегулирования возникшей ситуации.