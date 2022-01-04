Предприниматели Литвы обратились в ОЭСР с просьбой помочь в конфликте с Китаем

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Представители предпринимательских кругов Литвы обратились в Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации с Китаем, который оказывает давление на литовский бизнес в связи с открытием в Вильнюсе представительства Тайваня. Об этом сообщила во вторник Конфедерация промышленников Литвы.

"В консультативный комитет ОЭСР по бизнесу и предпринимательству направлено послание, в котором обращается внимание организации на экономическое давление Китая с августа 2021 года не только на Литву, но и на звенья поставок в Европу, на инвесторов", - говорится в сообщении.

Как отметила конфедерация, больше всего проблем возникает с оформлением деклараций по экспортируемой в Китай литовской продукции. "С этим также сталкиваются поставщики из стран ЕС, в продукции которых имеются изготовленные в Литве детали", - сказано в сообщении. По данным конфедерации, с этими трудностями столкнулись более 130 предприятий, в китайских портах застряли сотни контейнеров с грузами. "Создаются препятствия по их перенаправлению в порты других стран", - подчеркнула организация литовских промышленников.

Резкое ухудшение отношений Вильнюса и Пекина было спровоцировано открытием 18 ноября 2021 года в Литве представительства Тайваня. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же самое Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву как государство из базы данных своей таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могли оформить законным образом доставленные в КНР товары. Через неделю Литва вновь появилась в китайских таможенных системах. Пекин также предупредил международные компании о нежелательности поставок в Китай продукции, которая произведена с участием литовских партнеров.