Совет директоров автопроизводителя Volvo Cars назначил нового президента

СТОКГОЛЬМ, 4 января. /ТАСС/. Глава американской компании Ember Technologies Джим Роуэн с 21 марта 2022 года назначен президентом и генеральным директором шведского автопроизводителя Volvo Cars. Соответствующее решение принято Советом директоров шведской компании, сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе Volvo Cars.

"Джим Роуэн присоединится к Volvo Cars 21 марта 2022 года в качестве генерального директора и президента. В настоящее время Джим является генеральным директором и членом совета директоров Ember Technologies, а ранее он был генеральным директором группы Dyson Group", - говорится в сообщении.

На посту президента и гендиректора Volvo Cars Роуэн сменит Хокана Самуэльссона, контракт которого заканчивается в 2022 году и который занимал эти должности с октября 2012 года. Самуэльссон продолжит работу в качестве председателя Polestar Automotive Holding UK Limited.

С июля 2020 года по июнь 2021 года продажи Volvo Cars Group составили 773 тыс. автомобилей.