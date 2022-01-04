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В США приветствуют решение ОПЕК+ продлить план восстановления добычи нефти

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США продолжат отслеживать цены на нефть в контексте глобального экономического роста и взаимодействовать с партнерами

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют решение ОПЕК+ продлить план восстановления добычи нефти на 400 тыс. б/с на февраль, продолжат взаимодействовать по мере необходимости с данным объединением экспортеров топлива. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы действительно ценим тесную координацию [действий] в последние недели с нашими партнерами - Саудовской Аравией, ОАЭ и другими производителями из ОПЕК+, чтобы решить вопрос с ценовым давлением. Мы приветствуем решение ОПЕК+ продолжать увеличивать добычу. Мы считаем, что это в совокупности с нашей [американской - прим. ТАСС] недавней продажей [топлива] из стратегического нефтяного резерва будет способствовать глобальному восстановлению экономики. Мы продолжим отслеживать цены [на нефть] в контексте глобального экономического роста и взаимодействовать со своими партнерами по ОПЕК+ по мере необходимости", - заявила официальный представитель президента США.

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СШАПсаки, Джен
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