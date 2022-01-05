Забайкалье получит в 2022 году вдвое большую сумму на ремонт сельских домов культуры

ТАСС, 5 января. Забайкальский край получит в 2022 году на капитальный ремонт сельских домов культуры по нацпроекту более 90 млн рублей - вдвое больше, чем в 2021 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"В Забайкалье проведут капитальный ремонт 13 домов культуры в 2022 году. На эти цели в рамках реализации национального проекта "Культура" будет выделено более 90 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Объекты были определены в результате конкурсного отбора. Будут обновлены дома культуры в селах Акша, Дульдурга, Елкино, Маргуцек, Цаган-Ола, Савватеево, Новая Заря, Староцурухайтуй, Дурой, Орсук, Нижний Стан, Аблатукан, Елизаветино.

В 2021 году по нацпроекту в регионе отремонтированы семь сельских домов культуры на общую сумму 43,1 млн рублей.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.