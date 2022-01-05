Индекс РТС в начале основной сессии снизился на 0,6%

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в начале торгов в среду снизился на 0,6%, до 1612,90 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии снизился на 0,4%, до 3857,90 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс РТС снижался до 1609,81 пункта (-0,79%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3857,01 пункта (-0,43%).

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,1%, до $80,08 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,1% и торгуется на уровне $77,07 за баррель.