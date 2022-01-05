Выдача потребкредитов в 2021 году выросла на 15,1%

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Выдача российскими банками потребительских кредитов в январе-ноябре 2021 года выросла на 15,1% по сравнению с этим периодом 2020 года, но сократилась на 14,3% по сравнению с допандемийным 2019 годом, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-ноябре 2021 года было выдано 15,09 млн потребительских кредитов, или на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-ноябрь 2020 года - 13,11 млн ед.). Данный рост во многом связан с последствиями "карантинных" мероприятий во 2-м квартале прошлого года, когда выдача потребкредитов упала наиболее сильно", - указано в материалах НБКИ.

По данным компании, по сравнению с 11 месяцами допандемийного 2019 года в январе-ноябре 2021 года количество выданных потребкредитов сократилось на 14,3% (17,6 млн. ед.).

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ за 11 месяцев 2021 года было выдано в Москве (818,8 тыс. ед.), Московской области (707,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (581,4 тыс. ед.), Республике Башкортостан (522,3 тыс. ед.), Республике Татарстан (514,0 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (502,9 тыс. ед.).