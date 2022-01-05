Снижением котировок завершились торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня

ШАНХАЙ, 5 января. /ТАСС/. Торги на фондовых рынках материкового Китая завершились в среду снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, снизился на 1,02%, до отметки 3 595,17. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке, опустился на 0,30%. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market упал на 2,32%.

Все основные сводные индексы оказались в негативной зоне. Самые большие потери понесли компании, занятые в сферах высоких технологий и промышленности.

В негативной зоне закрылись торги и на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" упал на 1,80%, до отметки 14 525,76.

Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI 300 снизился на 1,01%.