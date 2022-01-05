Город Санья на Хайнане в новогодние выходные оказался самым популярным местом отдыха в КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 5 января. /ТАСС/. Китайский курортный город Санья на южном побережье провинции Хайнань в минувшие выходные по случаю Нового года (в Китае длились 1-3 января) оказался самым популярным местом для отдыха в КНР. Об этом свидетельствуют результаты обработки больших массивов данных, полученных популярной в Китае туристической платформой "Мафэнво".

По ее подсчетам, Санья обошел Пекин, Шанхай и целый ряд других популярных туристических направлений. В минувшие дни пляжный отдых, как отмечается, пользовался особо высоким спросом среди молодежи. Интенсивный приток туристов хайнаньский курорт, в частности, зафиксирован на острове Учжичжоу - излюбленном месте отдыха китайских и иностранных дайверов, расположенном недалеко от прибрежной зоны.

Кроме того, прибывшие в Санья отдыхающие проявили большой интерес к ландшафтным зонам и тропическим лесопаркам. Многие из гостей Хайнаня предпочли остановиться в престижных пятизвездочных отелях. Как подтвердил крупнейший онлайн-туроператор Китая Ctrip, в выходные по случаю Нового года количество забронированных номеров в Санья увеличилось в годовом исчислении на 36%, и на 85% превысило аналогичный показатель 2020 года.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.