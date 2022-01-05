На ставропольских ярмарках в 2021 году реализовали свыше 16 тыс. тонн сельхозпродукции

СТАВРОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Сельхозпроизводители в 2021 году реализовали более 16 тыс. тонн продукции на ярмарках в Ставропольском крае, что более чем на 60% превышает показатели 2020 года. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"На сегодняшний день количество ярмарочных площадок на территории края по сравнению с началом 2020 года выросло на 60% (335 на конец 2021 года, 228 - на начало 2021 года, на конец 2020 года - 220). На 60% выросло количество проводимых в крае ярмарочных мероприятий. Проведено порядка 14,5 тыс. ярмарок, реализовано свыше 16 тыс. тонн продукции (более чем на 60% вырос объем по сравнению с 2020 годом). В 2022 году ярмарки продолжатся, будет сохранено количество ярмарочных площадок. В настоящее время комитет ведет работу по установлению геометок [на электронных картах] для каждой из них для удобства жителей и гостей края", - сказал он.

По информации комитета, в прошлом году в регионе впервые открыли магазин по типу торгово-выставочного комплекса, где свою продукцию представили 22 региональных производителя. Ассортимент составляет около тысячи наименований. Инициатором и инвестором проекта стал молочный комбинат "Ставропольский". "Это пример взаимовыгодного сотрудничества производителей Ставрополья и торговой отрасли. Сейчас ведется работа по созданию таких магазинов в других городах края. Кроме того, в Ставропольском крае насчитывается около 500 специализированных магазинов с фирменной торговлей производителей пищевых продуктов и напитков. Еще около 100 расположены на территории заводов. Впервые комитет начал практику подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с предприятиями, имеющими свою фирменную торговлю", - отметил Полюбин.

Летом 2021 года ситуация на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, в том числе были представлены механизмы для стабилизации цен на "борщевой набор".