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Движение поездов через Петропавловское отделение ЮУЖД идет по графику

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Движение грузовых транзитных и пассажирских поездов через Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги (филиал РЖД), расположенное в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, осуществляется в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РЖД.

"Работа Петропавловского отделения ЮУЖД (Южно-Уральская железная дорога, филиал РЖД), расположенного в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, осуществляется в обычном режиме. Движение транзитных и международных пассажирских поездов формирования, проходящих через Северо-Казахстанскую область Республики Казахстан, осуществляется по графику",- сообщили в компании.

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста сразу в нескольких городах республики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате.

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