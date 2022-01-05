В Киеве сообщили, что нерезиденты хранят около 600 млн куб. м газа в хранилищах Украины

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Нерезиденты хранят в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины около 600 млн куб. м газа. Об этом заявил в среду на брифинге министр энергетики страны Герман Галущенко, мероприятие транслировал на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В ПХГ около 600 млн куб. м газа нерезидентов. Это не означает, что он будет весь выкачан за пределы Украины. Более того, есть механизмы импорта газа, который будет обеспечен НАК "Нафтогаз" для необходимого баланса", - сказал Галущенко, подчеркнув, что в этом "никаких вопросов нет".

Галущенко добавил, что ранее более трети объема газа, отобранного нерезидентами из ПХГ страны, были использованы на территории Украины.

Между тем, по данным оператора ПХГ страны "Укртрансгаз", по состоянию на 4 января в хранилищах Украины около 530 млн куб. м газа принадлежало нерезидентам. В целом в ПХГ находилось 13,2 млрд куб. м газа, что на 43,15% меньше, чем 4 января прошлого года.