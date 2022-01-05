Компания "Укравтодор" в 2021 году выплатила за обслуживание долгов рекордные $0,5 млрд

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2021 году произвело различные выплаты на сумму 42,47 млрд гривен ($1,57 млрд), в том числе по обслуживанию кредитов - 14,91 млрд гривен (около $552 млн). Об этом свидетельствуют данные государственного портала Spending.gov.ua о казначейских выплатах.

Как следует из официальных данных, 99% суммы выплат пришлось на обслуживание кредитов и субвенции на ремонт местных дорог. Выплаты по кредитам Европейского банка реконструкции и развития, Международного банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и по долговым обязательствам облигаций внутреннего государственного займа составили 14,91 млрд гривен - самая большая сумма за последние годы. Ежегодно на эти цели тратили в 2-3 раза меньше.

Компания "Укравтодор" выполняет национальную инфраструктурную программу "Большое строительство". Этот проект предполагает масштабное развитие инфраструктуры Украины, включающей дороги, школы, детские сады, региональные авиаузлы, центры экстренной медицинской помощи и стадионы.