Прокуратура Украины пояснила, что арестовала отдельные счета "АрселорМиттал Кривой Рог"

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины подтвердил арест счетов крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" (ранее "Криворожсталь"), однако уточнил, что арестованы лишь отдельные счета, которые не затрагивают средства для выплаты заработной платы. Соответствующее разъяснение ведомства обнародовано в его Telegram-канале в среду.

"По ходатайству прокурора офиса генерального прокурора [Украины] наложен арест на безналичные средства на отдельных счетах ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба. Согласно материалам уголовного производства установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также для выплаты заработной платы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также пояснили, что в рамках указанного уголовного дела финансовому директору - главному бухгалтеру комбината в 2021 году предъявлено обвинение в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. "По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд гривен (около $82 млн)", - проинформировали в ведомстве. Сообщается также, что ходатайство об аресте счетов предприятия прокуратура подала с целью возмещения причиненного государственному бюджету Украины ущерба и "обеспечения специальной конфискации".

В среду на сайте "АрселорМиттал Кривой Рог" было опубликовано заявление, в котором сообщалось о решении суда наложить арест на счета предприятия. Относительно же обвинений против одного из руководителей комбината компания заявила, что считает их безосновательными и такими, которые являются "примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора". Кроме того, предприятие утверждает, что решением суда поставлена под угрозу выплата заработной платы 20 тыс. сотрудников.

Осенью 2015 года металлургический комбинат "Криворожсталь" на повторном приватизационном аукционе достался Mittal Steel индийского миллиардера Лакшми Миттала за $4,8 млрд. Позже комбинат был переименован в "АрселорМиттал Кривой Рог".