Bloomberg: стоимость урана выросла на 8% на фоне протестов в Казахстане

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Стоимость урана на мировых торговых площадках выросла почти на 8% на фоне продолжающихся протестов в Казахстане.

Об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на данные специализированной платформы UxC, отслеживающей мировые цены на уран.

По ее данным, в среду стоимость урана на мировых рынках выросла до $45,25 за фунт. В минувший вторник стоимость фунта урана составляла $42, суточный рост составил около 8%. Bloomberg напоминает что Казахстан производит порядка 40% мировых поставок урана. Ранее сообщалось, что на фоне протестов акции казахстанской компании "Казатомпром", занимающейся добычей природного урана, упали на Лондонской фондовой бирже на 8,8%.

"В случае если даже в краткосрочной перспективе появляется неопределенность относительно поставок, держатели урана неохотно торгуют им, - приводит Bloomberg слова главы UxC Джонатана Хинза. - Несмотря на то что сейчас нехватки поставок не наблюдается, игроки на рынке исходят из того, что для этого есть предпосылки".