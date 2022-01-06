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Численность занятого населения на Камчатке вернулась к допандемийному уровню

В регионе 6,2 тыс. безработных

ТАСС, 6 января. Численность занятых граждан в Камчатском крае вернулась к допандемийному периоду и составляет 175,7 тыс., сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"Численность занятых в регионе вернулась к допандемическим значениям и на сегодня, по данным официальной статистики, составляет 175,7 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Общая численность безработных на полуострове сократилась с 7,3 тыс. человек до 6,2 тыс. человек на текущую дату. Уточняется, что за 2021 год в регионе значительно сократилась численность безработных , которые зарегистрированы в центрах занятости населения. "Если на начало [2021] года в службе занятости было зарегистрировано почти 4 тыс. безработных граждан, то к концу 2021 года чуть более 2 тыс. человек состоит на учете в центрах занятости населения", - отметили в правительстве.

В 2021 году в регионе безработные жители могли пройти обучение за счет государственной программы содействия занятости населения края и по региональному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Так, велась работа по временному трудоустройству, организации для безработных граждан общественных работ, трудоустройству инвалидов и компенсации работодателям затрат на создание и оборудование рабочих мест.

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