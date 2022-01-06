Кабмину поручили представить предложения по созданию центра экзопротезов в Волгограде

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Правительство РФ и власти Волгоградской области в срок до 20 февраля должны представить предложения по созданию всероссийского научного центра по разработке и производству экзопротезов для медицинской реабилитации. Соответствующее поручение дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам большой пресс-конференции.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с администрацией Волгоградской области и при участии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава России и представить предложения о создании всероссийского научного центра по разработке и производству экзопротезов для медицинской реабилитации инвалидов и больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата", - говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Поясняется, что доклад по этому поручению должен быть сделан 20 февраля.

На большой пресс-конференции 23 декабря журналистка из Волгоградской области предложила рассмотреть возможность открытия первого всероссийского центра по созданию экзопротезов в Волгограде.

Весной 2019 года эндохирурги Волгоградской областной клинической больницы № 1 провели первую в мире операцию в экзоскелете верхних конечностей. Это изобретение позволяет долго удерживать руки в необходимом положении, снижает нагрузку на позвоночник, врачи намного меньше устают, внимание полностью сосредоточено на пациенте. В феврале 2020 года заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского медуниверситета, разработчик Александр Воробьев получил сертификат на государственный грант в размере 500 тыс. рублей.