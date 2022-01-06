Путин поручил властям РФ и Алтайского края обеспечить жителей региона доступным углем

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительствам РФ и Алтайского края принять до 10 января исчерпывающие меры для бесперебойного обеспечения углем производителей тепловой энергии и жителей региона зимой 2022 года. Об этом сообщается в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений по итогам большой пресс-конференции главы государства.

Журналистка из Алтайского края Александра Черданцева во время пресс-конференции спросила президента о высоких ценах на уголь, из-за которых ряд муниципалитетов региона в этом году столкнулся с дефицитом топлива.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Алтайского края принять исчерпывающие меры в целях бесперебойного обеспечения углем производителей тепловой энергии и населения в зимний период 2022 года, в том числе обеспечить населенные пункты точками реализации угля населению по доступным ценам", - говорится в документе.

Срок реализации постановления - 10 января 2022 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава региона Виктор Томенко.

Проблемы с поставками угля испытывали жители нескольких районов Алтайского края в течение двух месяцев. Информация о дефиците топлива в Локтевском районе стала поводом для проверки регионального следственного управления СК РФ и прокуратуры края. По данным властей, проблемы с приобретением угля у жителей возникли из-за отсутствия поставок с территории соседнего Казахстана и ростом цен на уголь из Кемеровской области. По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, реальный дефицит угля на рынке связан также с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.