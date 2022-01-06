На Хайнане началась реализация 142 новых проектов с инвестициями в размере $5,8 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 6 января. /ТАСС/. Реализация 142 новых проектов с общим объемом инвестиций в размере 37,3 млрд юаней (около $5,85 млрд) началась в свободном торговом порту южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает в четверг агентство "Синьхуа".

По данным источника, 49 из них - проекты в сфере промышленности. Они составляют 65% от общего числа новых запущенных проектов, а инвестиции в них достигают 24,4 млрд юаней ($3,8 млрд).

Сообщается, что новый пакет проектов включает, в частности, строительство в городе Санья платформы передовых технологий и промышленных инноваций, которая позволит объединить различные технологические центры, работающие над исследованиями в области интеллектуального электромеханического оборудования, глубоководной инженерии и по ряду других направлений. Компания Shenergy Group также инвестирует около 1 млрд юаней ($156,9 млн) в проект по производству оборудования для ветряной энергетики в зоне экономического развития Янпу.

Программа построения порта свободной торговли на Хайнане, опубликованная 1 июня 2020 года, предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.