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"Аэрофлот" 6 января отменил рейсы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау

"Аэрофлот" отменил сегодняшние рейсы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау - онлайн-табло Шереметьево.

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