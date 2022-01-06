S7 приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан до 23 января

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 приостановила продажу билетов на собственные и совместные с Air Astana рейсы в Казахстан до 23 января. При этом на данный момент оставшиеся рейсы выполняются по расписанию. Об этом говорится в сообщении компании.

"В связи со сложившейся ситуацией в Казахстане временно приостановлена продажа на собственные рейсы S7 Airlines в/ из Казахстана до 23 января (Москва - Усть-Каменогорск, Омск - Павлодар, Новосибирск - Нур-Султан). Также временно приостановлена продажа билетов на совместные рейсы S7 Airlines с Air Astana до 23 января", - отмечается в сообщении.

Оставшиеся рейсы S7 Airlines пока планирует выполнять по расписанию.

"Следующий рейс должен вылететь в ночь с 8 на 9 января (Москва - Усть-Каменогорск). Мы следим за обстановкой в Казахстане, безопасность пассажиров - наш абсолютный приоритет. В случае отмены рейсов мы проинформируем пассажиров с помощью СМС-рассылки", - добавили в компании.

Ранее стало известно об отмене рейсов "Аэрофлота" в Алма-Аты, Нур-Султан и Актау на 6 и 7 января. Все авиарейсы Air Astana также отменены до 7 января.