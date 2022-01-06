В Тамбовской области направят на строительство дорог более 6 млрд рублей в 2022 году

ТАМБОВ, 6 января. /ТАСС/. Тамбовская область направит на строительство дорог в регионе в этом году свыше 6 млрд рублей, что на 350 млн больше, чем годом ранее. Особое значение уделят дорогам межмуниципального значения, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

"В общей сложности на дорожное строительство в 2022 году по всем программам будет потрачено 6 млрд 19,6 млн рублей, что на 350 млн рублей больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Как отметил врио губернатора Максим Егоров, сейчас во многих городах и районах области качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего. "В наступившем году мы сделаем акцент на приведении в нормативное состояние дорог межмуниципального значения: соответствующие средства на это уже выделены. Мы намерены системно улучшать качество дорог в регионе, чтобы жителям области было комфортно", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Так, в рамках областной программы развития транспортной системы и дорожного хозяйства, которая является самой масштабной, планируется отремонтировать почти 110 км дорог, еще 46,3 км дорог приведут в нормативное состояние по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В сельской местности планируется строительство 13 км дорог. Кроме того, 1,5 млрд рублей предусмотрено на общее содержание дорог и 500 млн - на обеспечение безопасности дорожного движения в регионе с учетом фото- и видеофиксации нарушений ПДД.