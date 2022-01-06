СП Chevron и ExxonMobil в Казахстане пришлось корректировать свою работу из-за протестов

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Совместное нефтедобывающее предприятие "Тенгизшевройл" (ТШО), учрежденное в Казахстане компанией Chevron, было вынуждено скорректировать свою работу из-за проходящих в стране протестов. Об этом сообщила в ответ на запрос ТАСС представитель компании Салли Джонс.

"Тенгизшевройл" может подтвердить, что часть нанятых по контракту сотрудников собралась на месторождении Тенгиз для поддержки протестов, которые проходят по всему Казахстану. ТШО и команды по промышленным отношениям бизнес-партнеров продолжают совместно работать для обеспечения безопасности и благополучия своей рабочей силы на месторождении Тенгиз и поддержания безопасного проведения операций. ТШО продолжает работать, однако имела место временная корректировка добычи из-за логистики", - сказала она.

Ранее пресс-служба ТШО в Казахстане сообщила ТАСС, что производственная деятельность на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Атырауской области Казахстана продолжается в штатном режиме, также отметив, что часть работников вышли на забастовку для поддержки протестов.

ТШО было создано в 1993 году и объединяет нефтяные компании Chevron, ExxonMobil, "Казмунайгаз" и LUKARCO B.V.