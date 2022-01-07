Почти 360 тыс. человек прошли образовательные программы "Технограда" на ВДНХ в 2021 году

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ в 2021 году провел 5,5 тыс. образовательных мероприятий, в которых приняли участие почти 360 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Учебная программа постоянно обновляется. Темы новых курсов подбираются, исходя из востребованности профессий на рынке труда. Здесь можно изучать маркетинг, программирование, веб-дизайн, основы предпринимательства, флористику и много других направлений. В прошлом году занятия в "Технограде" посещали почти 360 тыс. человек", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

Одними из самых востребованных курсов, по данным портала, стали те, что предлагал профцентр МСП. Он открылся на базе "Технограда" летом и за полгода подготовил 1,5 тыс. специалистов для малого и среднего предпринимательства. Кроме того, 11,8 тыс. человек прошли подготовку по программам для дальнейшего трудоустройства на городские предприятия или оформления самозанятости. Профцентр предлагает почти 60 курсов и отдельных занятий.

Самые востребованные профессии и новые форматы

В октябре "Техноград" начал проводить бесплатные курсы дистанционного обучения по востребованным специальностям: цифровая журналистика, продвижение в социальных сетях, программист Phyton, графический дизайнер, управление проектами в ИТ, SEO-специалист, аналитик данных, дизайнер интерьера, 3D-моделлер, повар ресторана. Программа обучения предполагала освоение первой ступени в выбранном направлении.

Наиболее популярным оказался курс "Продвижение в социальных сетях". Его прошли 1,8 тыс. человек. Далее следуют "Программист Python (уровень) #1" (1,5 тыс. человек), "Анализ данных" (1,3 тыс.), "Графический дизайн (базовый курс)" (1,2 тыс.) и "Дизайнер интерьера" (1 тыс.). Всего на курсах зарегистрировались почти 11 тысяч слушателей.

В 2021 году традиционный формат обучения комплекса дополнили аудиопроектом "Мы вам перезвоним". Это серия подкастов, посвященных вопросам планирования карьеры и профориентации, трудоустройства, подготовки резюме и прохождения собеседования, личностному развитию, знакомству с актуальными профессиями. Подкасты вышли в июне - всего 15 выпусков, их прослушали 1,9 тыс. уникальных пользователей.

Центр развития карьеры "Технограда" в 2021 году сосредоточился на создании инфраструктуры кадровой поддержки МСП. Специалисты центра формировали базу квалифицированных кадров для компаний малого и среднего бизнеса, помогали закрывать для них вакансии и проводили тренинги по развитию востребованных бизнесом софт-навыков. В течение года центр закрыл около тысячи вакансий, преимущественно из собственной базы кандидатов. Для действующих предпринимателей и тех, кто задумывается об открытии своего дела, были организованы мероприятия, включая курсы по развитию гибких навыков. В рамках проекта "Soft-навыки для бизнеса" провели 30 курсов, которые успешно закончили три тысячи человек.

Для самозанятых и самых маленьких

Еще одним направлением деятельности Центра развития карьеры стала популяризация самозанятости. Так, в рамках городского проекта "Мама онлайн", как сообщается на портале, прошло восемь тематических курсов на тему самозанятости, программу которых освоили 290 участниц, а 111 из них зарегистрировались в статусе самозанятого. Кроме того, прошли 12 курсов, направленных на знакомство женщин с онлайн-профессиями и адаптацию профессий в дистанционный формат. Их успешно закончили 518 человек. Сотрудники центра провели 798 индивидуальных консультаций по карьерному и личностному развитию.

Всего в 2021 году в центр обратились 83,3 тыс. человек, для них суммарно провели 643 мероприятия, 323 из которых были ориентированы на представителей МСП.

"В 2022 году в "Технограде" мы планируем развивать инфраструктуру поддержки предприятий МСП и самозанятых, будем дополнять образовательный и событийный контент", - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого также приводятся в сообщении.

Кроме того, детскую досуговую зону "Технограда" посетили 814 детей от шести до 14 лет. Для них организовали 254 мероприятия, включая подвижные и настольные игры, квесты, творческие воркшопы, компьютерные уроки и другие познавательные занятия. Во время летних каникул прошла специальная программа для школьников общей продолжительностью 35 дней. В ней приняли участие 280 детей. Ребята знакомились с популярными профессиями, ставили химические опыты, проводили эксперименты, изучали блогинг и анимацию, мастерили подарки для друзей и близких, учились рисовать и лепить. В детской онлайн-зоне (прямые эфиры в "Инстаграме") проходили развлекательные вебинары по развитию творческих способностей, в них приняли участие 3,1 тыс. ребят.

О комплексе

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - уникальная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Комплекс открылся 3 сентября 2018 года. За это время более миллиона человек познакомились с его обучающими и досуговыми программами. Уникальная площадка объединила в себе свыше 1,1 тыс. профориентационных и образовательных программ более чем по 40 специальностям. Проект поддерживает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.