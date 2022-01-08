Инфляция в Чили по итогам 2021 года стала самой высокой за 14 лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 января. /ТАСС/. Рост цен в Чили по итогам 2021 года составил 7,2%, что стало самым высоким показателем с 2007 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Национальным институтом статистики (НИС) страны.

"В декабре 2021 года индекс потребительских цен вырос на 0,8%, в то время как изменение за 12 месяцев 2021 года составило 7,2%", - говорится в сообщении.

Согласно отчету НИС, больше всего в 2021 году в Чили выросли цены на транспорт (18,9%), услуги в сфере отдыха (14,4%), а также рестораны и отели (10,1%). Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 5,5%.

По мнению Центробанка Чили, рост цен "объясняется главным образом чрезвычайным ростом внутреннего спроса и обесцениванием песо". "Основной причиной роста инфляции в Чили стало то, что компании не смогли быстро ответить на увеличившийся спрос на товары, что привело к значительному росту цен", - говорится в докладе регулятора.

В 2020 году инфляция в Чили составила 3%. На 2021 год Центробанк страны также прогнозировал рост цен не более чем на 3%.