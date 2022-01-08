Володин выступил за создание государственной сети аптек в регионах

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Создание государственной сети аптек в регионах России позволило бы решить проблему с нехваткой лекарств и завышением цен на них. Такое мнение в субботу в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в конце декабря прошлого года во время работы в его избирательном округе в Саратовской области обсуждался вопрос создания государственной сети аптек в медицинских учреждениях. "180 таких аптек должно быть открыто в течение 2022 года. Вопрос, возможно, актуален и для других регионов", - заметил он.

"Открытие госаптек - правильное решение. Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных - лекарства порой необходимы и ночью", - продолжил спикер. Он также указал на случаи необоснованного завышения цен на медикаменты и нехватку ассортимента.

По словам Володина, необходим контроль за ценами, чтобы не допускать спекуляций на здоровье граждан. Кроме того, "зачастую при возникновении спорных ситуаций в частных аптеках ответственного не найдешь".

"Создание государственных [аптек] поможет решить эту проблему: возможно контролировать цены, ассортимент, график работы", - резюмировал он, предложив подписчикам своего канала высказаться по этой теме в комментариях.