Власти Москвы в 2021 году помогли 17 компаниям локализовать производства

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. На территории Москвы в 2021 году свои производства с помощью агентства промышленного развития разместили 17 компаний. Они вложат в развитие проектов около 3,6 млрд рублей и создадут 445 новых рабочих мест, сообщается в субботу на официальном сайте мэра столицы.

"В прошлом году компании активно пользовались услугами агентства промышленного развития Москвы (АПР) по подбору площадок для развития своего промышленного потенциала. В декабре новые производства в столице разместили пять предприятий, еще одна компания расширила территории для новых разработок. За весь 2021 год город помог в локализации 17 предприятиям, на которых появится 445 новых рабочих мест. Общий объем запланированных ими инвестиций составляет 3,6 млрд рублей", - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что свои предприятия в Москве открыли производитель отделочных материалов и мебели, изготовитель растительного мяса, компания по производству ореховых паст и снеков, производитель мясной продукции и компания по обжарке зеленого кофе. Кроме того, ранее локализованный производитель рекламной продукции и светового оборудования принял решение арендовать в столице дополнительные площади.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, шесть компаний займут почти 4 тыс. кв. м в пределах МКАД.

"Три предприятия разместились в Басманном, Тимирязевском и Нагорном районах, оставшиеся три заработают в Очаково-Матвеевском. Эти шесть компаний создадут 170 рабочих мест и вложат в свое развитие почти 1,7 млрд рублей, а это почти половина от запланированных инвестиций всех 17 локализованных в 2021 году предприятий", - добавил Прохоров.