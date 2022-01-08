Украина будет добиваться компенсации от Ирана за сбитый Boeing

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Прокуратура Украины окажет всевозможную помощь родственникам погибших пассажиров самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), потерпевшего крушение 8 января 2020 года в Иране. Об этом заявил в субботу заместитель генерального прокурора страны Максим Якубовский по случаю второй годовщины трагедии.

"Вы можете рассчитывать на нашу помощь. Мы должны добиться справедливости и компенсации родственникам погибших", - сказал на траурной церемонии возле гранитного камня в память о жертвах катастрофы в парке "Вербовый гай" на набережной Днепра в Киеве.

Якубовский назвал уничтожение гражданского самолета "беспрецедентным случаем, когда весь мир стал на защиту 176 невинно убитых людей". Ранее он сообщил, что за два года в уголовном производстве по катастрофе самолета отправлено 26 международных запросов в разные страны. При этом Иран фактически продолжает игнорировать украинские запросы о международной правовой помощи.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, на мероприятие памяти погибших пришли представители офиса президента Украины, офиса генерального прокурора, ряда министерств и ведомств, родные погибших рейса PS752, представители авиакомпании, зарубежных представительств, посольств и консульств государств, граждане которых стали жертвами катастрофы.

В первую годовщину трагедии в Киеве установили серый гранитный камень с надписью номера рейса, а в прошлом году вокруг камня обустроили сквер и высадили 176 деревьев. В субботу во время церемонии памяти на установленном рядом с камнем экране бегущей строкой были перечислены все фамилии погибших. Присутствующие возложили цветы к камню и повязали траурные ленты на деревья.

Трагедия в небе над Тегераном

Рейс PS752 МАУ потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с их объектом самолет по ошибке, приняв его за вражескую цель.

В июне 2021 года официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что Тегеран планирует полностью выплатить компенсации в размере 150 тыс. долларов семьям погибших. До этого он сообщал, что суд над подозреваемыми в причастности к инциденту пройдет в Иране в ближайшее время.

В середине декабря 2021 года Великобритания, Канада, Украина и Швеция призвали власти Ирана вступить в переговоры о выплате компенсаций, пригрозив в противном случае международным разбирательством. 4 января 2022 года стало известно, что суд в канадской провинции Онтарио постановил выплатить за счет Ирана компенсацию в размере 107 млн канадских долларов (около $84 млн) семьям шести канадцев, погибших в авиакатастрофе.

Иран уклоняется от переговоров

6 января Украина, Великобритания, Канада и Швеция заявили, что Иран уклоняется от переговоров и отказывается выплачивать компенсации. В размещенном на сайте МИД Украины совместном документе международной группы, в которую входят представители названых стран, отмечается, что, "несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и продолжать переговоры бесполезны". В документе подчеркивается, что теперь международная группа сосредоточится на поиске решения "в соответствии с нормами международного права".

Страны, говорится в тексте, выражают единство в обязательстве привлечь Иран к ответственности за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц, а также обещают сделать все для полного возмещения ущерба.

В субботу появилась информация, что Тегеран готов вести переговоры о возмещении родственникам жертв катастрофы в двустороннем межгосударственном формате.