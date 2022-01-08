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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Украина будет добиваться компенсации от Ирана за сбитый Boeing

Заместитель генерального прокурора страны назвал уничтожение гражданского самолета "беспрецедентным случаем, когда весь мир стал на защиту 176 невинно убитых людей"

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Прокуратура Украины окажет всевозможную помощь родственникам погибших пассажиров самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), потерпевшего крушение 8 января 2020 года в Иране. Об этом заявил в субботу заместитель генерального прокурора страны Максим Якубовский по случаю второй годовщины трагедии.

"Вы можете рассчитывать на нашу помощь. Мы должны добиться справедливости и компенсации родственникам погибших", - сказал на траурной церемонии возле гранитного камня в память о жертвах катастрофы в парке "Вербовый гай" на набережной Днепра в Киеве.

Якубовский назвал уничтожение гражданского самолета "беспрецедентным случаем, когда весь мир стал на защиту 176 невинно убитых людей". Ранее он сообщил, что за два года в уголовном производстве по катастрофе самолета отправлено 26 международных запросов в разные страны. При этом Иран фактически продолжает игнорировать украинские запросы о международной правовой помощи.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, на мероприятие памяти погибших пришли представители офиса президента Украины, офиса генерального прокурора, ряда министерств и ведомств, родные погибших рейса PS752, представители авиакомпании, зарубежных представительств, посольств и консульств государств, граждане которых стали жертвами катастрофы.

В первую годовщину трагедии в Киеве установили серый гранитный камень с надписью номера рейса, а в прошлом году вокруг камня обустроили сквер и высадили 176 деревьев. В субботу во время церемонии памяти на установленном рядом с камнем экране бегущей строкой были перечислены все фамилии погибших. Присутствующие возложили цветы к камню и повязали траурные ленты на деревья.

Трагедия в небе над Тегераном

Рейс PS752 МАУ потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с их объектом самолет по ошибке, приняв его за вражескую цель.

В июне 2021 года официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что Тегеран планирует полностью выплатить компенсации в размере 150 тыс. долларов семьям погибших. До этого он сообщал, что суд над подозреваемыми в причастности к инциденту пройдет в Иране в ближайшее время.

В середине декабря 2021 года Великобритания, Канада, Украина и Швеция призвали власти Ирана вступить в переговоры о выплате компенсаций, пригрозив в противном случае международным разбирательством. 4 января 2022 года стало известно, что суд в канадской провинции Онтарио постановил выплатить за счет Ирана компенсацию в размере 107 млн канадских долларов (около $84 млн) семьям шести канадцев, погибших в авиакатастрофе.

Иран уклоняется от переговоров

6 января Украина, Великобритания, Канада и Швеция заявили, что Иран уклоняется от переговоров и отказывается выплачивать компенсации. В размещенном на сайте МИД Украины совместном документе международной группы, в которую входят представители названых стран, отмечается, что, "несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и продолжать переговоры бесполезны". В документе подчеркивается, что теперь международная группа сосредоточится на поиске решения "в соответствии с нормами международного права".

Страны, говорится в тексте, выражают единство в обязательстве привлечь Иран к ответственности за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц, а также обещают сделать все для полного возмещения ущерба.

В субботу появилась информация, что Тегеран готов вести переговоры о возмещении родственникам жертв катастрофы в двустороннем межгосударственном формате.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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