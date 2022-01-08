Объем инвестиций в пищевой промышленности на Ставрополье вырос в пять раз

СТАВРОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Инвесторы вложили более 5,2 млрд рублей в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края в 2021 году. Объем инвестиций, по предварительным оценкам, в пять раз превышает уровень 2020 года, сообщил ТАСС председатель регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"За истекший период 2021 года реализовано 13 инвестиционных проектов: шесть предприятий созданы с нуля, на семи предприятиях проведена модернизация производства. Инвестиционная емкость исполненных проектов - более 5,2 млрд рублей, что в пять раз превышает значение 2020 года. Создано 491 рабочее место", - сказал он.

В регионе в 2021 году реализованы крупные проекты. Основной объем инвестиций направлен на четыре проекта в мясной отрасли, в отрасли переработки молока реализованы три проекта, в сфере производства алкогольной продукции - два. Вкладывают инвестиции в развитие и представители малого и среднего бизнеса.

"Осуществлена модернизация оборудования на хлебопекарном предприятии АО "Георгиевский хлебокомбинат" на сумму 15 млн рублей, а также на предприятии по производству растительного масла ООО "Невинномысский маслоэкстракционный завод" на сумму 38 млн рублей. Построены два мукомольных комплекса на территории Курского муниципального округа общей стоимостью 176 млн рублей, создано 26 рабочих мест", - отметил председатель комитета.