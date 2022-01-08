Вучич: прямые инвестиции в экономику Сербии в 2021 году составили рекордные €3,9 млрд

БЕЛГРАД, 8 января. /ТАСС/. Уровень прямых иностранных инвестиций в сербскую экономику в 2021 году составил рекордные €3,9 млрд. Об этом в субботу в своем Instagram сообщил президент страны Александар Вучич.

"Уважаемые граждане, я специально выбрал второй день Рождества, чтобы сообщить вам чудесную новость, ведь мы смогли достичь такого исключительного результата, только объединившись. Мы получили предварительные результаты, согласно которым Сербия 2021 год закончила с уровнем иностранных прямых инвестиций выше, чем в рекордном 2019 году, - €3,9 млрд. Поздравляю всех граждан Сербии", - заявил президент.

Ранее Вучич заявил, что рост экономики Сербии в 2021 году составил 7,5%, общий объем ВВП - около €53 млрд. По словам президента, Сербия закупила в прошлом году 12 тонн золота, общий объем золотого резерва достиг 37,3 тонны, что является рекордом для страны.