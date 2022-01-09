На Камчатке число самозанятых выросло в 4,5 раза в 2021 году

ТАСС, 9 января. Число самозанятых на Камчатке за год увеличилось в 4,5 раза, превысив 4 500 человек. Всего на поддержку бизнеса, попавшего под влияние пандемии, в 2021 году было направлено более одного млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства края.

"На поддержку бизнеса всех форм собственности были направлены более одного миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Несмотря на то, что бизнес продолжает ощущать на себе влияние пандемии, ограничительных мер, частично разрушенных хозяйственных связей между субъектами и замедление в потребительском спросе, Камчатскому краю удалось сохранить стабильное экономическое состояние, в некоторых направлениях даже отмечен рост. Увеличилось общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2021 года. Отмечен существенный рост самозанятых граждан: на начало [2021] года их было зарегистрировано более 1 000 человек, на конец года - более 4 500 человек", - говорится в сообщении.

Поддержку в виде субсидий, грантов, поручительств получили более 400 субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, в конце года губернатор региона Владимир Солодов принял ряд решений, которые положительно повлияли на состояние нескольких сфер бизнеса. В их числе решение продлить работу после 23:00 для предприятий общественного питания.

"Скажу и от себя, и от рестораторов, что эта мера поддержки была, может, даже более существенной, чем финансовые меры поддержки. Вместе с тем 60 млн рублей отдельно были выделены на поддержку пострадавших отраслей, которые попали под действия ограничений либо под существенное сокращение потребительского спроса, связанного с введением QR-кодов", - сообщила заместитель председателя правительства Камчатского края - министр экономического развития региона Юлия Морозова, слова которой приводятся в сообщении.