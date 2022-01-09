Объем продаж в магазинах duty free в Санья в КНР в 2021 году вырос на 74,8%

САНЬЯ /Китай/. 9 января. /ТАСС/. Объем продаж магазинов беспошлинной торговли в городе Санья в южной китайской провинции Хайнань по итогам прошлого года составил 36,11 млрд юаней (около $5,67 млрд), увеличившись в годовом исчислении на 74,8%. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Как пишет издание, на магазины duty free, расположенные в городе Санья, приходится большая часть общего объема продаж магазинов беспошлинной торговли острова.

В 2011 году власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free. В настоящее время на острове насчитывается уже 10 магазинов беспошлинной торговли, они расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, курорте Санья, а также в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке Хайнаня.

С 1 июля 2020 года власти провинции увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,7 тыс. до $15,7 тыс. по текущему курсу) квоту на одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен список беспошлинных товаров. С 2 февраля прошлого года на Хайнане также заработала услуга доставки товаров беспошлинной торговли в пункт назначения по почте покидающим остров покупателям.

По итогам 2021 года общий объем продаж магазинов duty free на Хайнане превысил 60 млрд юаней (около $9,4 млрд), что на 84% больше в годовом исчислении. В прошлом году магазины беспошлинной торговли острова посетили 9,6 млн человек, что на 73% больше, чем годом ранее. Они приобрели 53,4 млн товаров.