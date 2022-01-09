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Протесты в Казахстане
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Сбербанк сообщил о восстановлении работы в Казахстане

В банке также приняли решение об отмене штрафов и пени по кредитам юридических и физических лиц до конца января 2022 года

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сбербанк восстанавливает работу в Казахстане, сервисы мобильного приложения банка работают без доступа в интернет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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"Сбербанк сообщает, что сервисы мобильного приложения на территории Республики Казахстан функционируют без доступа в сеть интернет. Банкоматы в отделениях головных офисов филиалов банка действуют в штатном режиме во всех регионах Казахстана, за исключением Алма-Аты и Алматинской области, где их работа будет возобновляться по мере стабилизации ситуации", - отметили в пресс-службе.

Также принято решение об отмене штрафов и пени по кредитам юридических и физических лиц до конца января 2022 года.

В кредитной организации подчеркнули, что восстановление работы мобильного приложения произошло при содействии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а также Национального банка Республики Казахстан.

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