Сбербанк сообщил о восстановлении работы в Казахстане

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сбербанк восстанавливает работу в Казахстане, сервисы мобильного приложения банка работают без доступа в интернет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Сбербанк сообщает, что сервисы мобильного приложения на территории Республики Казахстан функционируют без доступа в сеть интернет. Банкоматы в отделениях головных офисов филиалов банка действуют в штатном режиме во всех регионах Казахстана, за исключением Алма-Аты и Алматинской области, где их работа будет возобновляться по мере стабилизации ситуации", - отметили в пресс-службе.

Также принято решение об отмене штрафов и пени по кредитам юридических и физических лиц до конца января 2022 года.

В кредитной организации подчеркнули, что восстановление работы мобильного приложения произошло при содействии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а также Национального банка Республики Казахстан.